Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknoloji pazarında tüketicileri korumak ve döngüsel ekonomiyi desteklemek amacıyla hazırladığı "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" düzenlemesini Resmî Gazete’de yayımladı. Cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği birçok cihazı kapsayan kurallara artık televizyonlar da dahil edildi. Sektörde yeni bir sayfa açacak olan bu düzenlemeler, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen uygulamaya girecek.

MAĞAZA ALIŞVERİŞLERİNDE 12 GÜN İADE HAKKI

Yeni yönetmeliğin getirdiği en büyük yeniliklerden biri cayma hakkının kapsamının genişletilmesi oldu. Mevcut sistemde büyük oranda yalnızca internet alışverişlerinde geçerli olan haklar esnetildi.

Yeni dönemle birlikte tüketiciler, yenilenmiş teknolojik ürünleri fiziki mağazalardan görerek satın almış olsalar dahi, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak.

YÜBİS İLE HER CİHAZDA DİJİTAL SİCİL

Pazardaki güven eksikliğini gidermek ve şeffaflığı sağlamak adına Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınıyor. Bu sistem aracılığıyla yenilenerek satışa sunulan her cihaz için dijital bir sicil kaydı oluşturulacak.

Tüketiciler, satın alacakları cihazla ilgili şu bilgilere YÜBİS üzerinden doğrudan erişebilecek:

Cihazın hangi parçalarının değiştirildiği ve üzerinde hangi işlemlerin yapıldığı,

Kayıp, kaçak ya da çalıntı ürün olup olmadığına dair sorgu kayıtları,

İlgili yenileme merkezi ve bu merkez adına işlem yürüten tüm işletmelerin detaylı bilgileri,

Ürünün doğruluğunu onaylayan resmi sertifikalar.

İKİNCİ EL PAZARI GARANTİLİ VE GÜVENLİ HALE GELİYOR

Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte, ikinci el piyasasında sıklıkla alışverişe konu olan teknolojik ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenmesi hedefleniyor. Yenileme merkezlerine yönelik şartların güçlendirildiği bu adımla, eski cihazların garantili bir şekilde yeniden ekonomiye kazandırılması süreçleri çok daha hızlı, şeffaf ve güvenli bir yapıya kavuşturulacak.