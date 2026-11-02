Mobil sektörde ciddi optimizasyon çalışmalarına rağmen zarar etmeye devam eden şirket, mevcut akıllı telefon modellerinin üretimine son verdi ve elindeki son stokları da tüketti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih tarafından sene başında yapılan resmi açıklamada da ASUS’un 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon modeli piyasaya sürmeyeceği belirtilmişti.

SON MODEL MARKASI STOKLARDA GÖZÜMÜYOR

Fiyat karşılaştırma platformlarında markanın son modellerinden Zenfone 12 Ultra'nın artık bulunamaması stokların tamamen bittiğini gösterirken, ASUS'un mobil pazardaki son amiral gemileri ROG Phone 9 ve Zenfone 12 Ultra olarak kayıtlara geçti.

Teknoloji devi akıllı telefon pazarından tamamen çekilmek yerine, tüm enerjisini ve kaynaklarını hızla büyüyen yeni nesil teknolojilere kaydırma kararı aldığı öne sürüldü. Şirket, bundan sonraki süreçte yatırımlarını yapay zeka (AI), robotik sistemler ve giyilebilir teknoloji alanlarında yoğunlaştıracağını duyurdu

İLK SÖYLENTİLER 2025'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

ASUS'un telefon stokları 2026'nın dördüncü çeyreğine girilirken tamamen tükenmiş, geçen hafta itibarıyla da tüm ürün gamı üretimden kaldırılmıştı. Aslında şirketin telefon üretimini geçici olarak durdurabileceğine yönelik ilk söylentiler 2025'in sonlarında ortaya çıkmıştı. Süreç içerisinde alınan radikal kararlarla birlikte mobil cihaz bantları tamamen kapatıldı ve şirket akıllı telefon üretimine resmi olarak son verdi.