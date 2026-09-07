Şirketin uyguladığı yüksek kalite kontrol standartları nedeniyle fabrikalarda günlük üretimin yalnızca birkaç yüz adetle sınırlı kaldığı öğrenildi.

Tedarik zinciri raporlarına göre teknoloji devi, ekranın düzlüğü ve menteşe tasarımında yaşanabilecek olası donanım arızalarının önüne geçebilmek amacıyla üretim sürecine ek bir test aşaması dahil etti. Bu doğrultuda tedarikçilerden parça tedarikini geçici olarak durdurmaları ve mevcut bileşenleri yeniden incelemeleri talep edildi. Yaşanan bu beklenmedik gecikmelerin, resmi lansman sonrasında ciddi stok sorunlarına yol açabileceği değerlendiriliyor.

APPLE'IN BEKLEDİĞİ SONUÇ GELMEYECEK

Üretim ortaklarından Foxconn erken deneme aşamalarındaki teknik sorunları çözmüş olsa da son dakika eklenen sıkı denetim adımları, ticari üretimi birkaç hafta geriye attı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 10 milyon adetlik bir üretim hedefleyen Apple için mevcut tempo doğrultusunda bu rakama ulaşılması zor görünüyor.

Sektör kaynakları, fabrikaların üretim hızını artıramaması halinde iPhone Ultra’nın ilk etapta yalnızca ABD pazarında satışa sunulabileceğini belirtiyor. Söz konusu katlanabilir modelin, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle eş zamanlı olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor.