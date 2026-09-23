Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, kendilerini polis veya kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

MISIR TARLASINDA DRONLU TAKİP

İstihbarat ve saha çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan jandarma ekipleri, dikkat çeken anlara imza attı. Şüphelilerden biri baskın sırasında suç delili olan cep telefonunu kırmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Operasyon esnasında kaçarak mısır tarlasına giren 2 şüpheli ise havalandırılan jandarma dronu ile havadan adım adım takip edilerek kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

EVLERİNDEN POLİS ROZETİ VE KELEPÇE ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde ve saklandıkları alanlarda yapılan detaylı aramalarda dolandırıcılık ve suç unsuru teşkil eden çok sayıda malzeme ele geçirildi. Aramalarda; 16 adet cep telefonu, 3 sim kart, 40 gram esrar, 30 uyuşturucu hap, 1 polis rozeti, 5 sahte adli doküman, kelepçe ve dürbün bulundu.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.