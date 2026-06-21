Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelindeki telefon dolandırıcılarına açık hat sağlayan kişilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Ülke genelinde 23 farklı ilde gerçekleşen dolandırıcılık olaylarında kullanılan hatların izini süren ekipler, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ile elde edilen delilleri inceleyen uzmanlar, şüphelilerin yasa dışı bu yöntemle yaklaşık 50 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettiklerini ortaya çıkardı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri ve adresleri belirlenen 9 şüphelinin yakalanması amacıyla Osmaniye, Adana ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 7 flaş bellek, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ile GSM hatları ve kişisel verilerin yer aldığı kayıtların tutulduğu 3 adet defter ele geçirildi.

DİJİTAL MATERYALLERDEN KİMLİK FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Emniyet birimlerince el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, çok sayıda Suriye uyruklu şahıs ile Türk vatandaşına ait kimlik fotoğraflarının saklandığı tespit edildi. Operasyonun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 5'i, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.