Türkiye'deki kullanıcılar 4 saat 4 dakikası cep telefonlarından olmak üzere internette günlük ortalama 7 saat 13 dakika geçirirken, internet trafiğinin yüzde 76,58'i mobil cihazlar üzerinden gerçekleşti.

TÜİK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile "We Are Social 2025" raporlarından derlenen bilgilere göre, Türkiye nüfusu 86 milyona yaklaşırken, mobil abone sayısı geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 99,1 milyona çıktı.

62 MİLYON KİŞİ SOSYAL MEDYA KULLANICISI

Ülkede, Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 62,30 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı, nüfusun yüzde 70,9'una denk geliyor. Sosyal medya kullanıcılarının ülkedeki toplam internet kullanıcılarına oranı da yüzde 80,4 oldu. Bu oran, ülkedeki internet kullanıcılarının büyük bölümünün bir sosyal medya platformunu kullandığını gösterdi.

EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL MEDYA UYGULAMASI INSTAGRAM

Sosyal medya kullanımında yüzde 89,5 ile Instagram birinci oldu.

Türkiye'deki kullanıcılar, 4 saat 4 dakikası cep telefonlarından olmak üzere internette günlük ortalama 7 saat 13 dakika geçiriyor. Ülkedeki kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği süre ise haftalık ortalama 25 saat 4 dakika olarak belirlendi.

Türkiye'de internet kullanma nedenleri arasında ilk sırada yüzde 71,6 ile "bilgi edinmek" yer aldı.

Verilere göre, ülkedeki internet trafiğinin yüzde 76,58'i mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor.

GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN KELİME

Türkiye'den en çok ziyaret edilen internet sitesi Google, burada en çok aratılan kelime ise "hava durumu" oldu.

Ülkedeki sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 89,5'inin Instagram, yüzde 88,9'unun WhatsApp, yüzde 78'inin YouTube, yüzde 68,6'sının Facebook ve yüzde 58,7'sinin ise X'i (Twitter) tercih ettiği görüldü. Türkiye'de en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması da 62,3 milyonla Instagram olurken, bunu 57,9 milyonla YouTube takip etti.

Türkiye'de mobil işletim sistemleri hizmetlerinde Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 77,5 pazar payı ile Android birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 22,15 payla iOS izledi.

Masaüstü işletim sistemleri pazarında da Windows yüzde 81,4 pazar payıyla ilk sırada dikkati çekti. Türkiye'de web tarayıcı hizmetlerinde de Google Chrome yüzde 75,81 pazar payıyla birinci sırada, Safari de yüzde 12,44 payla ikinci sırada yer aldı.

Çevrim içi arama motoru yönlendirme pazarında Yandex, yüzde 50,5 pazar payıyla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 44 pazar payıyla Google takip etti.