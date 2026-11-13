3 Kasım'da açıklanan, ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin ardından 2027 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2027 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 27,83 oranında zamlanacak.

Yeni yılda yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt harcı da yüzde 27,83 oranında artacak. Bu yıl 54 bin 258 TL olan kayıt ücreti, yeni yılda 15 bin 100 TL artarak 69 bin 358 TL'ye yükselecek.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, IMEI kayıt ücretlerine yapılacak zammı ve ekonomide yaşanan sorunların sektöre etkisini değerlendirdi.

Turnacı, IMEI kayıt ücretinin yeniden değerleme oranında yüzde 27,83 artışını desteklediklerini belirterek, "Bu sektörde on binlerce kişi çalışıyor. İç piyasa dinamikleri, mobil pazarı ve yurt içinde yapılacak alış verişin vergi gelirleri üzerindeki olumlu etkisi yönünden bu artışı tercih ediyoruz" dedi.

Turnacı, 2027 yılında IMEI kayıt ücretinin 69 bin 358 TL'ye çıkmasının beklendiğini belirterek, "Yurt dışından telefon almanın fiyat yönünden avantajı kalmayacak. 2026 yılında da bu avantaj büyük ölçüde azalmıştı" diye konuştu.

YENİ ZAMLAR KAPIDA

Turnacı, dolar kuru artışı, küresel riskler ve tedarik kaynaklı sorunlar nedeniyle cep telefonu fiyatlarının arttığını kaydederek, bu koşullar altında izleyen aylarda da yeni zamların gündeme geleceğini vurguladı. Turnacı, vatandaşın telefon ihtiyacını, zamlardan etkilenmemesi için en erken sürede karşılamasını önerdi.

Turnacı, ekonomide yaşanan gelişmeler ve fon soruşturmasının cep telefonu piyasasına etkisine ilişkin soru üzerine, piyasada bir durgunluk olduğunu, ekonomide yaşanan gelişmelerin mobil pazarını da etkilediğini söyledi.

Turnacı, Türkiye'de yıllık 11-12 milyon cep telefonunun satıldığını, durgunluğa karşın bu yıl da buna yakın bir düzeyin yakalanabileceğini vurguladı.