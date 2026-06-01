Gün içinde dokunduğumuz her yüzeyin mikrobu, günün sonunda telefon kılıflarımızda birikiyor. Yapılan araştırmalar, standart bir telefon kılıfının klozet kapaklarından bile daha fazla bakteri barındırabileceğini gösteriyor.

Hal böyle olunca, birçoğumuz temizlik refleksleriyle hareket ederek kılıflarımızı dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Ancak teknoloji uzmanları ve teknik servis yetkilileri, son dönemde bu nedenle servise getirilen cihaz sayısında patlama yaşandığını belirtiyor. Kulaktan dolma bilgilerle yapılan temizlik, telefonu tamamen kullanılmaz hale getirebiliyor.

"EN BÜYÜK HATA KILIFI TELEFONDAN ÇIKARMAMAK"

Teknoloji uzmanlarına göre kılıf temizliğinde yapılan en büyük ve en yaygın hata, kılıfı telefondan ayırmadan temizlemeye çalışmak. Akıllı telefonların suya dayanıklılık sertifikaları (IP67/IP68) bulunsa bile, bu dayanıklılık saf su için geçerlidir. Kılıfı temizlemek için kullanılan kimyasallar, sabunlu sular veya dezenfektanlar, telefonun koruyucu contalarını eriterek şarj soketine, hoparlör ızgaralarına ve mikrofon deliklerine sızıyor.

Giriş segmentinden en üst modele kadar pek çok cihazın bu yüzden "sıvı teması" uyarısı verdiğini belirten uzmanlar, "Kullanıcılar kılıfa fısfıs yardımıyla alkol veya dezenfektan sıkıp siliyorlar. Kılıfın kenarlarından sızan bu kimyasal sıvı, telefonun kılcal boşluklarından içeri sızarak ana karta ulaşıyor ve kısa devreye neden oluyor. Bu hasar genellikle garanti kapsamına da girmiyor" diyerek uyarılarda bulunuyor.

PEKİ, DOĞRU VE GÜVENLİ TEMİZLİK NASIL YAPILMALI?

Uzmanlar, hem sağlığınızı hem de cebinizi koruyacak doğru temizlik adımlarını şu şekilde sıralıyor:

Önce Ayırın: Temizliğe başlamadan önce mutlaka ama mutlaka kılıfı telefondan tamamen çıkarın. Telefonunuzu güvenli ve kuru bir yere koyun.

En Güvenli Formül (Beyaz Sabun ve Ilık Su): Silikon ve plastik kılıflar için en ideal temizleyici ılık su ve birkaç damla beyaz sabundur. Kılıfı bu suda yumuşak bir sünger yardımıyla yıkayabilirsiniz.

Tamamen Kuruduğundan Emin Olun: Yıkadığınız kılıfı mikrofiber bir bezle kuruladıktan sonra hemen telefona takmayın. Özellikle köşelerde ve iç kısımda kalan nemin kuruması için oda sıcaklığında en az 15-20 dakika bekletin.

Sararan Kılıflar İçin Karbonat Mucizesi: Şeffaf kılıflardaki sararmaları kimyasallarla çözmeye çalışmak yerine, nemli bir diş fırçasına biraz karbonat dökerek kılıfı nazikçe fırçalayabilirsiniz.