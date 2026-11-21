TikTok ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında hızla yayılan yeni bir trend, kullanıcıların telefon kılıflarının içine kurutulmuş defne yaprağı yerleştirmesiyle gündeme geldi. 2024 yılının sonlarında ortaya çıkan ve kısa sürede Grazia ile La Creme du Gaming gibi yayın organlarında da yer bulan akım, hem sembolik anlamları hem de psikolojik etkileriyle dikkat çekti.

ANTİK SEMBOLDEN MODERN HATIRLATICIYA

Sosyal medya paylaşımlarında şans, başarı ve pozitif enerji ile ilişkilendirilen bu uygulamanın temelinde, mutfaklarda kullanılan akdeniz defnesi (Laurus nobilis) yaprağının modern bir tılsım gibi kullanılması yatıyor.

Antik Yunan ve Roma dönemlerinde zafer kazanan şairlere, komutanlara ve sporculara takılan defne çelenklerinden ilham alan bu sembolizm, günümüzde iş, iletişim ve fırsatların merkezi haline gelen akıllı telefonlara uyarlanıyor. Kullanıcılar, gün içinde en sık baktıkları cihazın arkasına defne yaprağı yerleştirerek hedeflerini sürekli görünür kılmayı amaçlıyor.

BİLİMSEL GERÇEKLER VE PSİKOLOJİK ETKİ

Konuyu değerlendiren psikologlar, bir bitki yaprağının maddi kazanç, aşk veya başarı getireceğine dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguladı ancak uzmanlara göre bu davranışın zihinsel düzeyde somut bir karşılığı bulunuyor. Ritüelin; kaygıyı azaltan, kişiye kontrol duygusu veren ve plasebo etkisiyle desteklenen 'görsel bir çapa' işlevi gördüğü belirtildi.

Uygulamayı benimseyen pek çok kişi, yaprağın üzerine 'sınav', 'proje' veya 'bütçe' gibi odaklanmak istedikleri tek kelimelik hedefler yazıyor. Pozitif psikoloji uzmanları, telefon her ele alındığında görülen bu tür görsel hatırlatıcıların öncelik belirlemeyi kolaylaştırdığını ve kişiyi gündelik kararlarında harekete geçmeye teşvik ettiğini ifade etti.

CİHAZA ZARAR VERMEMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar ve teknoloji kaynakları, bu trendi uygulamak isteyen kullanıcıların telefonlarına zarar vermemeleri için belirli kurallara uyması gerektiği konusunda uyardı:

Yalnızca mutfakta kullanılan klasik Akdeniz defnesi tercih edilmeli; benzer görünüme sahip zehirli bir bitki olan zakkum (Nerium oleander) kesinlikle kullanılmamalıdır.

Cihaz ile kılıf arasında nem birikmesini ve buna bağlı korozyonu önlemek için yaprağın tamamen kurumuş, temiz ve düz olması gerekiyor. Sert sap kısmının koparılması ve yaprağın kamera ya da sensörleri kapatmayacak şekilde yerleştirilmesi önem taşıyor.

Kılıf takıldığında telefonda şişkinlik oluşuyorsa veya cihaz normalden fazla ısınıyorsa yaprağın çıkarılması öneriliyor. Ayrıca ufalanmaya başlayan yaprakların kalıntı bırakmaması için yenilenmesi gerekiyor.

Uzmanlar, defne yaprağı kullanmadan da aynı psikolojik etkiyi elde etmek isteyenler için telefonun ana ekranına bir hedef notu eklemenin veya dijital ajandada günlük hatırlatıcılar oluşturmanın benzer bir işlev göreceğini belirtti.