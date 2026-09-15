Telefon kılıflarının altına defne yaprağı koymak son dönemde dikkat çeken alışkanlıklardan biri haline geldi. Bu uygulamayı yapanlar, defne yaprağının şans, başarı, bolluk ve korunma gibi anlamlar taşıdığına inanıyor.

Defne yaprağı, tarih boyunca zafer ve başarının sembollerinden biri olarak kabul edildi. Antik dönemlerde kazanan sporculara, savaşçılara ve öne çıkan kişilere defne çelenkleri verilirdi. Zamanla bu sembolün anlamı genişleyerek şans, refah ve dileklerle de ilişkilendirildi.

Günümüzde ise bu inanış, telefon kılıflarının altına taşınmış durumda. Telefonun gün boyunca kişinin yanında bulunması nedeniyle defne yaprağının da sürekli taşınan kişisel bir tılsım olduğuna inanılıyor.

TELEFON KILIFININ ALTINA NEDEN KONULUYOR?

Defne yaprağını kılıfının altına koyanlar bunu genellikle iyi şans ve başarı dileğiyle yapıyor. Bazıları finansal bolluğu çekmek, olumsuzluklardan korunmak veya belirli bir dileğin gerçekleşmesini desteklemek amacıyla yaprağı telefonunda taşıyor.

Bazı kişiler ise yaprağı koymadan önce bir dilek tutuyor ya da ulaşmak istediği hedefi zihninde belirliyor.

DEFNE YAPRAĞI GERÇEKTEN ŞANS GETİRİYOR MU?

Defne yaprağının para, şans veya gelecekteki olaylar üzerinde doğrudan etkisi olduğunu gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Bu nedenle uygulamanın kesin sonuç verdiğini söylemek mümkün değil. Bununla birlikte defne yaprağı, kişinin hedefini hatırlamasına yardımcı olan sembolik bir nesne olarak görülebilir. Her gün telefonda görülmesi, kişinin belirlediği hedefe odaklanmasını ve bunun için adım atmasını sağlayabilir.