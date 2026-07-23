Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yeni özelliklerini duyurdu. Meta çatısı altında faaliyet gösteren platform; Apple CarPlay, Android Auto, iPad ve masaüstü sürümlerini kapsayan geniş çaplı bir güncelleme paketi paylaştı. Kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan yenilikler, özellikle araç içi kullanım ve tablet entegrasyonunda büyük kolaylıklar sağlıyor.

ARAÇ İÇİ DENEYİM TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Meta, WhatsApp’ın otomobillerdeki çalışma mantığını kökten değiştiriyor. Artık Apple CarPlay ve Android Auto kullanıcıları, yalnızca temel mesaj gönderme ve arama komutlarıyla sınırlı kalmayacak. Yenilenen araç içi arayüz sayesinde kullanıcılar; gelen mesajları dinleyip sesli olarak yanıtlayabilecek, doğrudan araç ekranı üzerinden arama yapabilecek, arama geçmişini görüntüleyebilecek ve "Favoriler" listesine hızlıca erişebilecek. Tüm bu işlemler sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan, tamamen eller serbest (hands-free) şekilde gerçekleştirilebilecek.

DURUMLARDA MÜZİK DİNLEME DENEYİMİ

Sosyal medya dinamiklerine ayak uyduran WhatsApp, Durum (Status) özelliğine multimedya desteği ekliyor. Kullanıcılar artık Spotify veya Apple Music üzerinde dinledikleri bir şarkıyı, doğrudan WhatsApp Durumlarında paylaşabilecek. Bu sayede rehberinizdeki kişiler, o an hangi parçayı dinlediğinizi anlık olarak görebilecek.

WEB VE MASAÜSTÜNDE BÜYÜK KOLAYLIK

WhatsApp Web ve masaüstü uygulamaları için iş akışını hızlandıracak stratejik bir ortaklığa imza atıldı. Adobe Acrobat desteğiyle gelen yeni özellik sayesinde, sohbetlerde paylaşılan PDF dosyalarını artık bilgisayara indirmek gerekmeyecek. PDF'ler doğrudan WhatsApp penceresi içinde açılabilecek; metin vurgulama (highlight) ve not ekleme (annotation) gibi temel düzenleme işlemleri doğrudan sohbet panelinde yapılabilecek.

TELEFONSUZ WHATSAPP KULLANMA DEVRİ BAŞLIYOR

Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan iPad uygulamasının ardından kullanıcıların en çok talep ettiği özellik nihayet hayata geçti. Artık bir iPad üzerinden doğrudan yeni bir WhatsApp hesabı oluşturulabiliyor. Kullanıcıların tabletlerinde WhatsApp'ı aktifleştirmek için uygulamayı ana telefonlarına bağlama (cihaz eşleme) zorunluluğu ortadan kalktı; bağımsız iPad kaydı dönemi resmen başladı.

Kullanıcı deneyimini hem mobilde hem de masaüstü ve araç içi ekranlarda optimize eden bu yeni özellikler, küresel ölçekte kademeli olarak dağıtılmaya devam ediyor. Güncellemelerin kısa süre içinde tüm cihazlarda aktif olması bekleniyor.