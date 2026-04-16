Kablosuz şarj teknolojisi, MagSafe ve benzeri sistemlerle yaygınlaşmasına rağmen, kablolu bağlantıya oranla enerji iletiminde daha düşük verimlilik sergiliyor. Şarj işlemi sırasında enerjinin bir kısmının ısıya dönüşmesi ve manyetik alan dağılımı nedeniyle yaşanan kayıplar, cihazların belirtilen sürelerden daha geç şarj olmasına neden oluyor.

ENERJİ KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN GÜÇ REZERVİ ŞART

Kablosuz şarj istasyonlarının verimli çalışabilmesi için kullanılan güç kaynağının (adaptör) kapasitesi kritik önem taşıyor. 15W kapasiteli bir kablosuz şarj cihazının, aynı değerdeki bir adaptöre bağlanması durumunda, enerji kayıpları nedeniyle gerçek şarj hızı vadedilen seviyenin altında kalıyor. Bu durum, hızlı şarj özelliğinin devreye girmemesine veya sürecin beklenenden çok daha uzun sürmesine yol açıyor.

"ARTI 5" KURALI NEDİR?

Uzmanlar tarafından önerilen "Artı 5" kuralı, kablosuz şarjın potansiyelini tam olarak kullanabilmek için basit bir hesaplama yöntemine dayanıyor. Bu kurala göre, kullanılacak adaptörün gücü, akıllı telefonun desteklediği maksimum kablosuz şarj gücünden en az 5 Watt daha yüksek olmalıdır.

15W kablosuz şarj için: En az 20W kapasiteli bir adaptör kullanılmalıdır.

Daha yüksek güçler için: Aynı oranda güç rezervi bırakılmalıdır.

Bu güç rezervi sağlandığında, enerjinin bir kısmının ısıya dönüşmesi şarj hızını olumsuz etkilemiyor. Samsung ve benzeri işletim sistemine sahip cihazlarda, doğru adaptör seçimi yapıldığında sistem otomatik olarak "Hızlı kablosuz şarj" durumuna geçiyor ve tahmini şarj süresi belirgin şekilde azalıyor. "Artı 5" kuralı, yeni bir cihaz satın almaya gerek kalmadan mevcut teknolojiden maksimum verim alınmasını sağlayan en etkili yöntem olarak tanımlanıyor.