Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda bulunan bir telefon dükkanında 29 Temmuz akşamı silahlı saldırı meydana geldi. M.E.K., aralarında husumet bulunan M.Y. ve N.K. ile iş yerinde konuşmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken şüpheli, 2 kişiye peş peşe ateş ederek bacaklarından yaraladı.

DÜKKANI KURŞUNLAYIP YENİDEN İÇERİ GİRDİ

Saldırının ardından dışarı çıkan M.E.K., iş yerine defalarca ateş etti. Ardından tekrar içeri giren saldırgan, tezgahtaki kişiyi bir kez daha vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI

Dehşet anlarının iş yerinin güvenlik kamerasına yansımasının ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kimliği tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli M.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.