Antalya'da bir kadının ihbarı üzerine denizde arama yapan polis, 63 yaşındaki Ahmet Gözenbay'ın cansız bedenini buldu.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar, olayın detaylarını ortaya koydu. İhbarı yapan kadın, tartıştığı arkadaşının evden ayrıldıktan sonra falezlere gittiğini ve telefon görüşmesinde hayatına son vermeyi düşündüğü yönünde ifadeler kullandığını belirtti.
POLİS DENİZDE ARAMA YAPTI
İhbar üzerine polis ekipleri, Yat Limanı ve Karaalioğlu Parkı çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Denizde gerçekleştirilen tarama sırasında su yüzeyinde hareketsiz bir cisim tespit edildi. Botla Yat Limanı'na getirilen cesedin, Ahmet Gözenbay'a ait olduğu anlaşıldı.
Yapılan incelemelerde Gözenbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.