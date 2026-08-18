Telefon dolandırıcıları, yöntemlerini her geçen gün daha da profesyonelleştirerek vatandaşları hedef almaya devam ediyor. Telesekreter seslerinden çağrı merkezi ortamına, profesyonel konuşma diksiyonundan numara maskeleme teknolojisine kadar birçok yöntemi kullanan dolandırıcılar, son dönemde özellikle mobil bankacılık onay kodlarının peşine düşüyor. Telefonda söylenenleri yerine getiren mağdurlar ise saniyeler içinde birikimlerini kaybedebiliyor.

BANKANIN RESMİ NUMARASI GİBİ GÖRÜNÜYOR

Dolandırıcıların kullandığı en dikkat çekici yöntemlerden biri "Caller ID Spoofing" olarak bilinen numara maskeleme teknolojisi. Bu yöntem sayesinde arama, vatandaşın telefon ekranında doğrudan bankanın resmi çağrı merkezi numarasından geliyormuş gibi görünebiliyor.

Arayan kişiler, "Hesabınızdan şüpheli bir işlem yapılmaya çalışıldı" veya "Kredi kartı aidat iadeniz tanımlandı" gibi ifadelerle karşı tarafın dikkatini çekiyor. Kimi zaman korku, kimi zaman ise para iadesi vaadi kullanılarak vatandaşın görüşmeyi sürdürmesi sağlanıyor.

ASIL TUZAK ONAY KODUNDA KURULUYOR

Güven kazandıktan sonra dolandırıcılar, sözde işlemi iptal etmek veya iade sürecini tamamlamak için telefona gönderilen SMS doğrulama kodunu talep ediyor. Ancak bu sırada arka planda mağdurun adına kredi başvurusu yapılabiliyor ya da mevcut para başka hesaplara aktarılabiliyor.

Vatandaş, telefondaki kişinin yönlendirmesiyle kodu paylaştığında dolandırıcının gerçekleştirdiği işlem onaylanmış oluyor. Böylece hesapta bulunan para çok kısa süre içerisinde başka hesaplara transfer edilebiliyor.

ÇAĞRI MERKEZİ GİBİ SESLERLE GÜVEN VERİYORLAR

Dolandırıcıların hazırladığı senaryo yalnızca ikna edici konuşmalardan ibaret değil. Arka planda çağrı merkezi sesleri, bekleme müzikleri ve telesekreter yönlendirmeleri kullanılarak gerçek bir banka müşteri hizmetleri hattı izlenimi oluşturuluyor.

Bazı dolandırıcılar yapay zeka destekli ses ve yönlendirme sistemlerinden de yararlanarak görüşmeyi daha profesyonel hale getiriyor. Banka çalışanı gibi davranan kişiler, Mağdura "Siz güvenlik amacıyla şifrenizi tuşlayın, ben görmeyeceğim" diyerek güven duygusunu artırmaya çalışıyor.

BANKALAR ŞİFRE VE SMS KODU İSTEMEZ

Uzmanların en önemli uyarısı ise oldukça net: Banka çalışanları telefon görüşmesi sırasında müşterilerden internet bankacılığı şifresi, kart şifresi veya SMS ile gönderilen doğrulama kodunu istemez.

Bu nedenle telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi aradığında, ekranda bankanın resmi numarası görünse dahi görüşmeye devam edilmemesi gerekiyor. En güvenli yöntem, telefonu kapatıp bankanın resmi iletişim kanalını kullanarak müşterinin kendisinin arama yapması ve söz konusu işlemi teyit etmesi.