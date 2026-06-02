Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sayda kentine bağlı El-Mervaniyye bölgesine gece saatlerinde düzenlenen saldırıda, 1’i kadın ve 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA ise İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA), Nebatiye kentine bağlı Cibşit beldesinde bir fidanlıkta çalışanları hedef aldığını, bu saldırıda Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SALDIRIDAN GÜNLER ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ

Aynı bölgede İsrail İHA’larının Tul beldesinde bir motosiklet ile bir aracı hedef aldığı, bu saldırılarda da 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bunun yanı sıra, sabah saatlerinde Haruf–Tul kavşağında bir araca yönelik İHA saldırısının başarısız olduğu, ancak söz konusu aracın daha sonra takip edilerek Kale Kavşağı’nda düzenlenen iki ayrı saldırıyla vurulduğu ve sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Nebatiye’ye bağlı Kefer Sir beldesinde bulunan sivil savunma merkezini hedef aldığı, binanın tamamen yıkıldığı bildirildi. Yetkililer, merkezin saldırıdan günler önce tahliye edildiğini ifade etti.

NETANYAHU’YA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

ABD merkezli Axios'un üst düzey ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Donald Trump ile Binyamin Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesi son derece gergin bir atmosferde geçmiş ve Trump, Netanyahu’ya sert tepki göstermişti.

Axios'un aktardığına göre Trump, İsrail'in askeri hamlelerini öğrendikten sonra Netanyahu'ya, "Sen kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

DAVALARA DİKKAT ÇEKTİ

Trump, Netanyahu'ya geçmişte kamuoyu önünde kendisine destek verdiğini, hakkında yürütülen hukuki süreçlerde kendisini savunduğunu hatırlatmıştı.

İSRAİLLİ BAKANDAN NETANYAHU'YA ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların durdurulması konusunda mutabakat sağlandığını açıklamış, bu açıklama sonrası İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Netanyahu'ya seslenerek Trump'ın çağrısına karşı çıkmasını ve Hizbullah'a yönelik askeri operasyonların sürdürülmesini istemişti.