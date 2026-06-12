İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları arayıp kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp yardım kampanyası düzenlediğini iddia ederek para toplayan şüphelilere yönelik 10 Haziran’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.

310 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin aramalarda; tüfek, çok sayıda cep telefonu ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlanacağını söyleyerek para talep ettikleri ve bu yöntemle 4 ayrı olayda 310 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.