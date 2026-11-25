Olay, 23 Kasım’da meydana geldi. 56 yaşındaki kadını arayan şüpheli, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda isminin geçtiğini söyleyerek kadını korkuttu. Kadın, yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını Cumhuriyet Caddesi’nde buluştuğu kişiye teslim etti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının ihbarı üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ziynet eşyalarını teslim alan şüphelinin A.M. olduğunu belirledi.
A.M., soruşturma kapsamında Orhaneli’de ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Polis ekiplerince ele geçirilen ziynet eşyaları, mağdur kadına eksiksiz olarak teslim edildi.