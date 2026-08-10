Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Süleyman Yıldırım, Umut Yaşar ve arkadaşı Çağrı Şahin ile telefonla tartıştı.

Tartışmanın ardından Şahin ve Yaşar, 31 AKE 220 plakalı araçla Yıldırım'ın evinin önüne geldi. Taraflar arasında burada yaşanan arbede sırasında Yıldırım, yanında bulundurduğu tabancayla iki gence ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çağrı Şahin ve Umut Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Süleyman Yıldırım, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.