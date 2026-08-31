Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kuşadası’nın İkiçeşmelik Mahallesi Akandere Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Egemen Y. ile Arif B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ikili bir süre sonra sokakta karşılaştı.

İddiaya göre Arif B., yanında bulunan pompalı tüfekle Egemen Y.’ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Egemen Y.’nin ayağına isabet etti. Yerden seken saçmalar ise o sırada bölgede bulunan 14 yaşındaki Sema Nur S.’nin bacağına geldi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Egemen Y. ile Sema Nur S.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POMPALI TÜFEKLE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Arif B., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arif B., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.