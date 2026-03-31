Akıllı telefon pazarında yıllardır süregelen iOS ve Android rekabetinde dengeler kökten değişiyor. Bugüne kadar tüketicilerin tercihini belirleyen en büyük kriter "etiket fiyatı" iken, Allstate Protection Plans tarafından yapılan kapsamlı tüketici anketi, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin başladığını kanıtladı. Kullanıcılar artık telefon alırken cüzdanından ziyade, cihazın tek şarjla ne kadar süre hayatta kalabildiğine bakıyor.

TARİHTE İLK KEZ TAHTIN SAHİBİ FİYAT DEĞİL

Anket verilerine göre batarya ömrü, satın alma kararını etkileyen faktörler arasında ilk kez fiyatı geride bırakarak bir numaralı öncelik haline geldi. Dikkat çeken bir diğer detay ise dev markaların milyarlarca dolar yatırım yaptığı yapay zeka (AI) özelliklerinin, son kullanıcının listesinde henüz üst sıralara tırmanamamış olması. Tüketiciler; depolama alanı, kamera kalitesi ve ekran boyutu gibi somut özelliklere odaklanırken, yapay zekanın "havalı" vaatleri henüz beklenen karşılığı bulamadı.

TELEFON DEĞİŞTİRME ALIŞKANLIĞI DEĞİŞİYOR

Ekonomik şartlar ve cihazların doygunluğa ulaşmasıyla birlikte insanlar artık her yıl telefon değiştirme trendinden uzaklaşıyor. Katılımcıların %21’i cihazı bozulana kadar kullanacağını belirtirken, büyük bir kesim iki ila dört yıl boyunca aynı telefonla yola devam ediyor. Bu tablo, her yeni modelle satış rekorları kırılan o "çılgın tüketim" döneminin yavaş yavaş geride kaldığını gösteriyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNE ENERJİ SINAVI

Kullanıcıların bu dayanıklılık beklentisi, Apple ve Samsung gibi piyasa liderlerini zorlu bir sınavla baş başa bıraktı. Çinli rakipleri silikon-karbon pil teknolojisine çoktan geçiş yapmışken, iki dev marka hala geleneksel yöntemlere bağlı kalıyor. Örneğin Samsung’un son amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ve Apple’ın iPhone 17 Pro Max modeli 5.000 mAh civarındaki kapasiteleriyle standart bir performans sunarken; Oppo ve OnePlus gibi markalar 7.500 mAh seviyelerine ulaşarak tek şarjla üç güne varan kullanım süreleri vadediyor.

SAMSUNG'DAN ATAK GELDİ

Samsung yetkilileri, batarya teknolojisinde rakiplerinin biraz gerisinde kaldıklarını kabul etse de mutfakta işler yoğun. Markanın katı güvenlik ve doğrulama standartları nedeniyle silikon-karbon pillerin entegrasyonu zaman alıyor. Ancak beklentiler, Samsung’un asıl büyük patlamayı bir sonraki hamlesi olan Galaxy S27 Ultra modelinde yapacağı yönünde. Görünen o ki, önümüzdeki yıllarda akıllı telefonların başarısını işlemci hızı değil, ne kadar geç kapandığı belirleyecek.