Ceyhan ilçesindeki İnönü Bulvarı'ndaki bir dondurmacı dükkanına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurşunların isabet ettiği iş yeri çalışanlarından Y.E. (29) ile ayağına cam parçaları gelen E.T. sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.E. buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



KAN DONDURAN CİNAYET ANI KAMERADA



Henüz kimliği belirlenemeyen katilin olay yerine motosiklet ile geldiği sırada Yusuf Erdem, tezgah arkasında bir yakınıyla cep telefonu üzerinden görüntülü konuşma yapıyordu. Bu esnada iş yerine yaklaşan katil, Erdem ile tartışmaya başladı.