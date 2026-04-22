Olay, 14 Nisan’da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. E.T. (80) ile eşi N.T.’yi (59) telefonla arayan şüpheli, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, çiftin banka ve kuyumcu soygununa karıştığını öne sürerek korkuttu. Şüpheli, E.T.’yi adliyeye gitmesi için yönlendirirken, evde yalnız kalan N.T.’nin yanına giden başka bir kişi, ziynet eşyalarını teslim alarak olay yerinden uzaklaştı.

Şüphelinin aldığı eşyalar arasında yaklaşık 2 milyon TL değerinde 2 Adana burma bilezik, 1 beşibiryerde, 2 Ajda bilezik, 4 yüzük, 10 gram altın ve altın kaplama kol saati bulundu. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden çiftin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 24 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 580 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelinin kimliğini H.B. (40) olarak tespit etti. Gemlik ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları mağdur çifte teslim edilirken, adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.