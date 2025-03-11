Bir nörolog, demansın erken uyarı işaretlerinin telefonda konuşurken ortaya çıkabileceğini belirtti. Demans, beynin sürekli bir şekilde gerilemesiyle ilgili bir grup semptomu tanımlar ve genellikle 65 yaş ve üzerindeki bireylerde görülür. Bu durum hafıza sorunları, davranış değişiklikleri ve hareket kabiliyetinde zorluklar gibi problemlere neden olabilir.

Erken dönemde fark edilen semptomlar, tedavi ve destek için büyük avantajlar sağlarken, bazı uyarı işaretleri her zaman belirgin olmayabilir. Nörolog Dr. Baibing Chen, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla bu durumu daha ayrıntılı şekilde ele aldı. Bir videosunda ise insanların fark etmeyebileceği üç demans belirtisini paylaştı.

TELEFONLA KONUŞURKEN ORTAYA ÇIKIYOR

Doktor Chen, bu belirtilerden birinin telefonda konuşurken ortaya çıkabileceğini belirtti. Demans hastalarının, kötü muhakeme veya karar verme yeteneği gösterebileceğine dikkat çekti. Bu durum, telefonla para verme gibi yanlış kararlar almasına neden olurken, "Bu sadece bir şeyi unutmakla ilgili değil, aynı zamanda kişilerin alışılmadık, çok riskli seçimler yapmasıyla ilgili. Örneğin, tele pazarlamacılara büyük miktarda para gönderebilirler ya da dürtüsel olarak gereksiz alışverişler yapabilirler. Ayrıca, hava koşullarına uygun giyinmemek, kişisel hijyen kurallarını unutarak duş almayı ihmal etmek ya da günlerce aynı kıyafetleri giymek gibi davranış değişiklikleri de gösterebilirler" şeklinde konuştu.