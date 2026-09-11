Avrupa'da savaş çanları daha gürültülü çalmaya başlarken birçok vatandaş da devletin herhangi bir uyarısını kaçırmamak adına kulak kesilmiş durumda. Almanya'da dün yaşanan 'alarm olayı' ise bu konunun en canlı örneklerinden biri oldu. Ulusal Uyarı Günü kapsamında saatler 11.00’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başlarken milyonlarca cep telefonuna acil durum uyarısı gönderildi. Başkent Berlin’de ise yüzlerce siren aynı anda devreye girdi.

TELEFONLAR AYNI ANDA ALARMA GEÇTİ

Federal modüler uyarı sistemi yerel saatle 11.00’de devreye girdi. Cep telefonlarına “Acil durum alarmı deneme uyarısı” mesajı gönderilirken cihazlardan yaklaşık bir dakika boyunca yüksek sesli alarm duyuldu.

Tatbikat kapsamında farklı uyarı kanallarının olası bir kriz anında vatandaşlara ne ölçüde ulaşabildiğinin belirlenmesi amaçlandı.

Saat 11.45’te ise cep telefonlarına ikinci bir bildirim gönderilerek tatbikatın sona erdiği duyuruldu.

BERLİN SİRENLERLE İNLEDİ

Tatbikatın dikkat çeken noktalarından biri başkent Berlin oldu. Kent genelinde bulunan 423 sirenden 363’ünün test sırasında başarıyla çalıştığı belirtildi.

Berlin’de siren sistemi geçen yıl yaklaşık 30 yıllık aranın ardından yeniden devreye alınmış, yapılan testlerde çeşitli teknik sorunlarla karşılaşılmıştı.

İLK ULUSAL TEST BAŞARISIZ OLMUŞTU

Almanya, ülke çapındaki uyarı sistemlerinin işleyişini düzenli olarak kontrol etmek amacıyla 2020’den bu yana her yıl eylül ayının ikinci perşembe günü Ulusal Uyarı Günü düzenliyor.

10 Eylül 2020’de gerçekleştirilen ilk kapsamlı test ise teknik aksaklıklar nedeniyle beklendiği gibi sonuçlanmamış ve uyarı sistemindeki eksiklikler tartışma konusu olmuştu.

Son tatbikatla birlikte sirenlerden cep telefonlarına kadar farklı uyarı kanallarının gerçek bir acil durumda ne kadar etkin çalışacağının bir kez daha test edilmesi amaçlandı.