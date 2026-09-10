AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaların gündeme gelmesinin ardından kendisine ulaşılamayan CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen toplantıya katıldığı ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN MASASINDA

Telefonunu kapattığı ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığı belirtilen Fıçı, AKP Genel Merkezi'nde Erdoğan'ın kadın belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda yer aldı. Fıçı'nın toplantıya katılması, AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından dikkat çekti.

AKP'NİN RESMİ HESABINDAN PAYLAŞILDI

Toplantının ardından çekilen toplu fotoğraf, AKP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Fotoğrafla birlikte yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti" ifadelerine yer verildi.