Android işletim sisteminde keşfedilen sıra dışı bir güvenlik açığı, milyonlarca akıllı telefon kullanıcısını doğrudan hedef alabilecek tehlikeli bir senaryoyu gözler önüne serdi. "SMS of Death" (Ölüm SMS'i) olarak kayıtlara geçen açık, kurbanın ekrana dokunmasına, bir bağlantıya tıklamasına veya gelen kutusunu açmasına dahi gerek kalmadan cihazı tamamen çökertebiliyor. Siber korsanların uzaktan tek bir özel mesajla tetikleyebildiği bu zafiyet, acil servis aramaları dahil tüm telefon görüşmelerini anında kesip cihazı sonu gelmeyen bir yeniden başlatma döngüsüne hapsediyor.

GELEN MESAJ TÜM SİSTEMİ FELÇ EDİYOR

Güvenlik araştırmacısı Mark Blaszczyk tarafından açığa çıkarılan ve CVE-2026-58882 koduyla belgelenen tehdit, operatörlerin ayar iletmekte kullandığı eski WAP Push protokolünü kötüye kullanıyor. Saldırganlar sadece 8 baytlık özel bir veri paketi yolladığında sistem, gelen sayısal değeri işlerken matematiksel bir taşma hatası yaşıyor ve pozitif sayı aniden negatife dönüyor. Kullanıcının gelen kutusuna hiçbir bildirim ya da numara düşmezken, Android'in çağrı mekanizmasını yöneten temel bileşeni anında çöküyor. O sırada yapılmakta olan görüşmeler birdenbire sonlanıyor ve hayati önem taşıyan acil durum hatlarına erişim bile kesintiye uğruyor.

TELEFONLAR KAPANIP AÇILMA DÖNGÜSÜNE GİRİYOR

Tehlikenin boyutu yalnızca kesilen görüşmelerle sınırlı kalmıyor. Cihaz mesajın başarıyla alındığını operatöre iletemediğinde şebeke aynı paketi art arda göndermeyi sürdürüyor veya mesaj kuyrukta kalarak telefonun her açılışında yeniden çalıştırılıyor. Yaklaşık yirmi zararlı iletinin hedefi olan bir telefon, sürekli kapanıp açılan bir döngüye girerek tamamen kullanılamaz hale gelebiliyor. Android'in dahili kurtarma kalkanı devreye girdiğinde ise kullanıcılar cihazı yeniden çalıştırabilmek adına tüm kişisel verilerin silinmesini göze alarak fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak zorunda kalıyor.

RİSK ALTINDAKİ TELEFON MODELLERİ BELLİ OLDU

Zafiyetin arkasındaki perde arkası ise teknoloji dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Araştırmacının Mayıs 2026'daki ilk başvurusunu bir güvenlik açığı olarak değerlendirmeyen Google'ın, arka planda kısa süre içinde ekim ayı güvenlik paketlerine sessizce dahil ettiği ortaya çıktı. Pixel 9 ile bazı Samsung Galaxy A serisi modellerde yapılan testlerde açığın her seferinde çalıştığı kanıtlanırken, Android 12 ve üzeri sürümlerdeki eski kod tabanı sorunun ana kaynağını oluşturuyor. Saldırı kullanıcıdan bağımsız ve sessizce gerçekleştiği için şüpheli linklere tıklamamak gibi klasik tedbirler bu kez koruma sağlamıyor; tek kesin çözüm ise üreticilerin sunduğu en son güvenlik güncellemelerini vakit kaybetmeden yüklemekten geçiyor.