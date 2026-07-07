Şirket tarafından alınan karar doğrultusunda, 6 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Android 12 ve daha yeni sürümlere sahip tüm Galaxy cihazlarda bu uygulama resmi olarak devreden çıkarıldı.

SMS ve RCS mesajlaşma işlemlerini bugüne kadar Samsung’un kendi yazılımı üzerinden yürüten milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkileyen bu adım, markanın mesajlaşma stratejisindeki en büyük dönüşümlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Bu radikal kararın ardından Samsung, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına geçiş sürecinin merkezine Google Messages (Google Mesajlar) uygulamasını konumlandırdı.

GEÇİŞ ESNASINDA MESAJLAR KAYBOLMAYACAK

Galaxy sahipleri, cihazlarında halihazırda yüklü olan Google Messages’ı açarak ya da Play Store üzerinden indirerek kolayca varsayılan SMS uygulaması haline getirebiliyor. Geçiş esnasında eski mesajların ve konuşma geçmişinin kaybolmayacağını taahhüt eden şirket, tüm verilerin Samsung Mesajlar’dan Google Messages’a otomatik olarak aktarılacağını duyurdu.

Veri boyutuna bağlı olarak 24 saate kadar sürebileceği belirtilen aktarım işlemi esnasında SMS ve MMS gönderimi kesintisiz olarak devam ediyor. Öte yandan, Android 12 veya Android 13 işletim sistemine sahip bazı eski Galaxy modellerinde, kullanıcıların Google Messages simgesini ana ekranın alt menüsüne manuel olarak eklemesi gerekiyor.

Yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerinde Samsung Mesajlar'ı varsayılan olarak sunmayıp Google Messages ile entegre RCS desteğini öne çıkaran Samsung, bu son hamlesiyle birlikte ekosistemindeki küresel mesajlaşma standartlarını tamamen Google'a emanet etmiş oldu.