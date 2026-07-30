Bir yılı aşkın süredir muhalif belediyelere yönelik devam eden yargı kıskacı, dün Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bu sabah ise Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınmasıyla hız kazandı.



Peş peşe operasyonların ardından CHP'li bazı belediye başkanlarının endişe yaşadığı ve gözaltına alınmamak için AKP ile temasa geçtiği öne sürülürken, 14 Ağustos'ta AKP'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinlikte partiye yeni katılımlar bekleniyor.



ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI TELEFONLARI KAPATTI



İstanbul'da hiçbir AKP'li belediyeye operasyon yapılmazken, gün aşırı CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından 3 CHP'li belediyenin daha AKP'ye geçmek için anlaştığı öne sürüldü.



Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl



Aylardır AKP'ye geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını bekleyen ve istediği haberi geçtiğimiz haftalarda alan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün yanı sıra Çekmeköy Belediyesi ve Şile Belediyesi de ağustos ayı itibarıyla AKP'ye katılmış olacak.



Temmuz 2025'te Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından yapılan seçimlerde Şile Belediye Başkan Vekili seçilen Sacit Terzi, geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Terzi'nin AKP İstanbul İl Başkanlığı ile görüşmeler yürüttüğü ve AKP'ye katılmak için el sıkıştığı öğrenildi.



TELEFONLARA BAKMIYORLAR



AKP'ye katılacağı öne sürülen isimler, görüşmelerde aldıkları talimat doğrultusunda bu konuya ilişkin basına hiçbir demeç vermiyor.



İddiaların ardından gazetecilerin kendilerine ulaşmaması için telefonlarını kapatan CHP'li belediye başkanları arasında Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de yer alıyor.



Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez



31 Mart seçimlerini yüzde 49,22'lik oy oranı ile CHP çatısı altında kazanan Çerkez'in de gelecek ay AKP'ye katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



KARTAL BELEDİYE BAŞKANI HABER BEKLİYOR

AKP'ye geçmek için temas kuran CHP'li isimler arasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yer alıyor. Yüksel hakkında geçtiğimiz yıl hazırlanan iddianamede "Belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi" ile ilgili suçlamalar yer almış ve Yüksel'in 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası alması talep edilmişti.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel

Hem bu yargılama sürecini hem de muhtemel operasyonları bertaraf etmek için Yüksel'in aylar öncesinde AKP ile temasa geçtiği bilinirken, transfere Erdoğan tarafından onay verilip verilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.







