ABD'de Federal İletişim Komisyonu (FCC), telefonların uzaydaki uydularla doğrudan iletişim kurabilmesini kolaylaştıracak yeni frekans düzenlemelerini gündemine aldı. Özellikle kırsal bölgelerde, dağlık alanlarda ve mobil şebekenin bulunmadığı noktalarda bağlantı sorununu azaltması beklenen teknoloji, cep telefonu kullanımında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

BAZ İSTASYONU OLMADAN BAĞLANTI SAĞLANABİLECEK

Doğrudan uydu bağlantısı olarak bilinen teknoloji, cep telefonlarının sinyal almak için yalnızca yerdeki baz istasyonlarına bağlı kalmamasını sağlıyor. Uygun cihazlar, mobil şebekenin bulunmadığı yerlerde yörüngedeki uydularla iletişim kurabiliyor.

Bu sistemin özellikle doğa yürüyüşlerinde, dağlık bölgelerde, kırsal alanlarda ve afet sonrasında iletişim altyapısının zarar gördüğü noktalarda faydalı olması bekleniyor.

SpaceX'in Starlink sistemi ve Amazon'un Leo projesi de telefonlarla doğrudan uydu bağlantısı kurulmasına yönelik teknolojiler üzerinde çalışıyor. Ancak bağlantının kapsamı, kullanılan telefonun özelliklerine ve hizmeti sunan operatöre göre değişebiliyor.

29 EKİM'DE KRİTİK KARAR VERİLECEK

ABD Federal İletişim Komisyonu, 29 Ekim 2026'da uydu bağlantılı mobil hizmetlerin geliştirilmesini kolaylaştıracak yeni bir frekans ihalesinin ilerletilip ilerletilmeyeceğini oylayacak.

Kurum ayrıca telefonların uydularla doğrudan iletişim kurmasına yönelik mevcut kuralların güncellenmesini de değerlendirecek. Düzenleme kapsamında uydu hizmetleri için ek frekansların kullanıma açılması hedefleniyor.

FCC Başkanı Brendan Carr, yeni teknolojinin cep telefonlarının çekmediği bölgeleri azaltabileceğini belirtti.

Öte yandan bu gelişme, bütün telefonların hemen uydu bağlantısına kavuşacağı anlamına gelmiyor. Teknolojinin yaygınlaşması için uyumlu cihazların, uydu altyapısının ve operatör desteğinin geliştirilmesi gerekiyor.

ABD'de atılacak adımın, önümüzdeki yıllarda mobil iletişim hizmetlerinin daha geniş alanlara ulaşmasını sağlaması bekleniyor.