31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu AKP'ye geçti. Böylelikle 30 yıl sonra CHP’ye geçen Seydişehir Belediyesi tekrar AKP’ye geçmiş oldu.

MÜFETTİŞ İNCELEMESİNE KARŞI AKP’YE GEÇTİ

Sabah erken saatlerde AKP Genel Merkezi'ne gitmek üzere Konya'dan Ankara'ya doğru yola çıkan Ustaoğlu, telefonlarını da kapattı. Ustaoğlu’nun AKP’ye geçmesinde belediyede bazı usulsüzlük iddiaları nedeniyle devam eden müfettiş incelemesine karşı kendisini güvenceye alma olarak gösterildi.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Ustaoğlu’nın rozeti AKP’nin MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. AKP'den de geçişlerle ilgili resmi açıklama geldi:

"Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz."

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Hasan Ustaoğlu, AKP rozetini taktıktan sonra suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ustaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

*Bugün burada sizlerle paylaşacağım karar, şahsım için kolay alınmış bir karar değildir. Fakat her zaman söylediğim gibi, bizler makamları kendimiz için değil, milletimiz için taşıyoruz. Bu görevde tek ölçümüz; halkımıza, şehrimize ve ülkemize en iyi hizmeti sunabilmektir.

*Seydişehir’e sevdalı bir kardeşiniz, bir evladınız olarak; ülkemizin içinde bulunduğu şartları, milletimizin beklentilerini ve şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, daha güçlü bir hizmet yolculuğu için Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına katılma kararı almış bulunuyorum.

*Bu kararım, şahsi bir menfaatin değil; tamamen milletimizin geleceği, şehrimizin kalkınması ve ülkemizin istikrarı adına verilmiş samimi bir karardır. Çünkü biliyorum ki, hizmet birliği, gönül birliği ve güçlü bir siyasi irade ile Seydişehir daha büyük yatırımlara, daha büyük projelere kavuşacaktır.

*Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül kırmadan, gönül almaya devam edeceğiz. Bu değişim bir ayrılık değil, aksine Seydişehir için daha güçlü bir kavuşmadır.

*Allah’ın izniyle, bundan sonra da sizlerden aldığım güvenle ve destekle, hemşehrilerimin emrinde, Seydişehir’in hizmetinde olmaya devam edeceğim. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin.