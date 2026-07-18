Ankara kulislerine göre İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban'ın partisinden istifa edip önümüzdeki günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağı ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Gurban, X(Twitter) hesabındaki 'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili' ifadesini sildi. Yine partiyle ilgili paylaşımlarını da kaldırdı.

Konuyla ilgili aradığımız Gurban'ın telefonları ise kapalı. İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu da Gurban'a ulaşamadığını açıkladı.

'KENDİSİNE ULAŞAMIYORUM'

Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban'ın istifa edeceği iddialarına Onlar Tv'de yanıt veren İYİ Partili Kavuncu, "Yani kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum. İletişim kurmanız lazım ki bir araya gelebilesiniz" ifadelerini kullandı.