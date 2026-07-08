Son dönemde hızla yayılan gelişmiş yapay zeka dolandırıcılığı teknikleri, kullanıcıları telefon açma alışkanlıklarını değiştirmeye zorluyor. Bu yöntemlerin başında gelen "ses klonlama" teknolojisiyle dolandırıcılar, hedef aldıkları kişinin çok kısa bir ses kaydını kaydediyor.

Yapay zeka vasıtasıyla bu kayıttan dijital bir kopya üretilerek, kişinin kendi sesiyle istenilen her türlü ifade kurgulanabiliyor.

Dolandırıcılar elde ettikleri bu sahte ses kayıtlarını, mağdurun yakınlarını arayarak acil para talebinde bulunmak veya çeşitli acil durum senaryoları uydurmak amacıyla kullanıyor.

Uzmanlar, tanınmayan numaralardan gelen aramalarda ses verisi hırsızlığını önlemek için etkili bir yöntem öneriyor. Karşı taraf kendini tanıtana kadar sessiz kalmak. Ayrıca bu süreçte "Alo", "Merhaba", "Kimsiniz?" veya "Sesim geliyor mu?" gibi ilk kelimeleri kullanmaktan kaçınılması gerektiği konusunda da önemli bir uyarıda bulunuyorlar.

"RİSKLER 2030 YILINA KADAR ARTACAK"

Birleşik Krallık Finansal Denetleme Kurumu (FCA) tarafından yayımlanan finansal hizmetlerde yapay zekanın geleceğine dair raporda, siber risklerin kaçınılmaz olarak büyüyeceğine dikkat çekildi. Raporda, yapay zeka destekli dolandırıcılık faaliyetlerinin 2030 yılına kadar daha hızlı, daha ucuz, daha ölçeklenebilir ve daha ikna edici hale geleceği vurgulandı.

Sektör kuruluşu UK Finance verilerine göre, geçtiğimiz yıl dört milyondan fazla finansal kayıp vakası bildirildi ve dolandırıcılar tarafından 1,3 milyar sterline yakın nakit para çalındı. Yapay zekanın sürece dahil olmasıyla birlikte bu risklerin çok daha küresel ve karmaşık bir boyuta ulaşacağı öngörülüyor.

DOLANDIRICILARI TELEFONDA OYALAMAK ARTIK ÇÖZÜM DEĞİL

Geçmiş yıllarda dolandırıcıları tespit ettikten sonra onları telefonda oyalayarak zamanlarını çalma stratejisi yaygın bir yöntem olarak kabul görüyordu. Ancak yapay zeka çağında uzmanlar bu yöntemin kesinlikle bırakılması ve telefonun derhal kapatılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bunun iki temel nedeni bulunuyor:

Otomasyon: Yapay zeka sistemleri aynı anda binlerce aramayı otomatik olarak gerçekleştirebiliyor, bu nedenle bireysel oyalama çabaları dolandırıcıların hızını kesmiyor.

Ses Verisi Riski: Görüşme süresi uzadıkça, dolandırıcıların yapay zeka modellerini eğitmek için ihtiyaç duyduğu ses örneğini toplama ihtimali artıyor.

SAHTE İÇERİKLER KUSURSUZ HALE GELİYOR

Yakın zamana kadar sahte e-postalar, mesajlar veya web siteleri; yazım hataları, kötü dil bilgisi ve kalitesiz tasarımlar sayesinde kolayca ayırt edilebiliyordu. Günümüzde ise yapay zeka araçları, resmi kurumların ve medya organlarının web sayfalarını ve yazışma dillerini hatasız bir şekilde kopyalayabiliyor.

Son dönemde İngiltere'de, BBC formatı taklit edilerek hazırlanan ve siyasi figürlerin sahte yatırım tavsiyeleri verdiğini iddia eden asılsız haberler bunun en somut örneği olarak gösteriliyor. Tamamen yapay zeka ile üretilen bu dijital içerikler, gerçeklik algısını ciddi şekilde tehdit ediyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUNMA YÖNTEMLERİ

Eski yöntemlerde dolandırıcılar rastgele kitlelere toplu mesajlar gönderirken, yeni nesil yapay zeka sistemleri kişisel verileri analiz ederek kişiye özel ikna edici senaryolar üretebiliyor. Bu karmaşık tehdit ortamına karşı uzmanlar şu korunma yöntemlerinin uygulanmasını öneriyor:

Aile İçi Şifre Belirleme: Ses klonlama riskine karşı, aile bireyleri ve yakınlarla yalnızca tarafların bilebileceği gizli bir kontrol kelimesi (şifre) belirlenmelidir.

Doğrudan İletişim Kurma: Bankalardan veya kurumsal şirketlerden gelen şüpheli mesaj veya aramalara doğrudan yanıt vermek yerine, kurumun resmi iletişim kanalları aranmalıdır.

Teyit Mekanizması: Şüpheli veya acil durum içeren durumlarda, karar vermeden önce bir süre beklenmeli ve durum diğer aile üyeleriyle mutlaka teyit edilmelidir.