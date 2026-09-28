Yapay zeka destekli ses klonlama teknolojisi, telefon dolandırıcılıklarında yeni bir yöntemin önünü açtı. Dolandırıcılar, internette bulunan kısa ses kayıtlarını kullanarak bir kişinin sesini taklit edebiliyor ve yakınlarını arayarak para ya da kişisel bilgi talep edebiliyor.

FBI, 2024 yılında yapay zekayla oluşturulan ses ve görüntülerin aile üyeleri, iş arkadaşları ve diğer tanınan kişileri taklit etmek için kullanıldığını açıkladı.

'EVET' YERİNE KİMLİĞİNİ DOĞRULAYIN

Telefonun karşı tarafında tanıdık bir ses duyulması, arayan kişinin gerçekten o kişi olduğu anlamına gelmeyebiliyor. Özellikle 'Beni duyuyor musun?' gibi sorularla başlayan şüpheli görüşmelerde otomatik olarak 'evet' demek yerine aramanın sonlandırılması ve kişinin bilinen telefon numarasından yeniden aranması öneriliyor.

Buradaki risk, yalnızca 'evet' kelimesinin söylenmesiyle banka hesabının boşaltılması değil. Geçmişte 'Can you hear me?' şeklindeki aramalarla insanların 'yes' demesini sağlamaya yönelik dolandırıcılık şikayetleri kayda geçti. Ancak tek başına bir 'evet' kaydının otomatik olarak kredi, sözleşme veya banka işlemi oluşturduğu iddiası doğrulanmış bir yöntem olarak kabul edilmiyor.

Günümüzde asıl dikkat çeken risk, kısa ses örneklerinin yapay zekayla işlenerek kişilerin seslerinin taklit edilebilmesi. FBI, yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin gerçek kişilerinkine çok yakın olabildiğini belirtti.

AİLE İÇİNDE GİZLİ KELİME BELİRLEYİN

Bu nedenle aile bireylerinin önceden yalnızca birbirlerinin bildiği bir kelime veya ifade belirlemesi öneriliyor. Şüpheli bir aramada, karşıdaki kişiden bu kelimeyi söylemesi istenerek kimlik kontrolü yapılabiliyor.

Gizli kelimenin sosyal medyadan, doğum tarihinden, isimlerden veya başka kolay ulaşılabilir bilgilerden tahmin edilememesi gerekiyor.

ABD’DE DEVLET YETKİLİLERİNİ BİLE TAKLİT ETTİLER

FBI, Mayıs 2025'te yapay zeka tarafından oluşturulan sesli mesajlarla üst düzey ABD'li yetkililerin taklit edildiği bir kampanya konusunda uyarı yayımladı. Kuruma göre saldırganlar, hedefleriyle güven ilişkisi oluşturmak için yetkililerin kimliğine bürünen mesajlar ve sesli içerikler kullandı. Ardından kişisel hesaplara erişmeye veya bilgi almaya çalıştılar.

FBI'ın Aralık 2025 tarihli güncellemesine göre bu faaliyetlerin en az 2023'e kadar uzandığı ve üst düzey eyalet yetkilileri, Beyaz Saray ve kabine düzeyindeki yetkililer, Kongre üyeleri ile bunların yakınlarının hedef alındığı vakaların bulunduğu bildirildi.

SAHTE KAÇIRILMA VAKALARINDA DA SES TAKLİDİ KULLANILDI

ABD'de FBI'ın daha önce belgelediği 'sanal kaçırma' dolandırıcılıklarında da benzer yöntemler kullanıldı. Dolandırıcılar, bir yakının kaçırıldığını söyleyerek aileden fidye istedi. Bazı vakalarda mağdurların yakınlarının sesini taklit etmek için ses kayıtlarından yararlanıldığı belirtildi. FBI, yapay zekanın bu tür ses taklitlerini daha kolay ve inandırıcı hale getirebildiğine dikkat çekti.

ACİL PARA İSTENİYORSA 'TELEFONU KAPATIN'

Tanıdık bir kişinin sesi duyulsa bile para, banka bilgileri veya kişisel bilgiler isteniyorsa işlem yapılmadan önce kişinin başka bir kanaldan doğrulanması gerekiyor.

Özellikle arayan kişi konuşmayı aceleye getiriyor, görüşmenin gizli tutulmasını istiyor veya hemen para gönderilmesini talep ediyorsa telefon kapatılarak gerçek kişinin bilinen numarasından iletişim kurulması öneriliyor.