

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI yönetmeliğinde ezber bozan köklü değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla birlikte, arızalanan cihazların IMEI değişim süreçleri tamamen dijitalleşiyor. Kullanıcıları teknik servis kapılarında ve operatör merkezlerinde yoran bürokratik zorunluluklar tarih olurken, süreç e-Devlet üzerinden tek tıkla yürütülebilecek.

Yurt dışından getirilen ve yasal olarak IMEI kaydı yapılmış olan telefonların arızalanması durumunda yaşanan mağduriyetler yeni düzenlemeyle son buluyor. Cihazın tamamen değişmesi veya ana kartının yenilenmesi durumunda, kullanıcılar artık IMEI değişim işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bu haktan yararlanabilmek için kayıt başvurusunu yapan kişinin 3 takvim yılı içinde başvuru yapması ve değişimi yapan firmanın düzenlediği resmi belgeyi (firma unvanı, arıza nedeni, eski/yeni IMEI bilgileri) sunması gerekecek.

ABONE KAYIT MERKEZLERİNE FİZİKİ GİTME ZORUNLULUĞU BİTTİ

Eski sistemde, özellikle kritik IMEI değişiklikleri ve bazı özel başvurular için vatandaşların fiziki olarak operatörlerin abone kayıt merkezlerine gitmesi gerekiyordu. BTK'nın yeni kararıyla birlikte bu zorunluluk tamamen ortadan kalktı. Artık tüm süreçler doğrudan e-Devlet üzerinden yürütülecek ve işlemler çok daha hızlı bir şekilde tamamlanacak.

2026 YILI IMEI KAYIT ÜCRETİ REKOR SEVİYEDE

Yeni yönetmelik kullanıcılar için büyük bürokratik kolaylıklar getirse de, yurt dışından akıllı telefon getirip Türkiye'de kullanmanın maliyeti 2026 yılında tarihi bir rekor kırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan güncel tarifeye göre, 2026 yılı itibarıyla yurt dışı telefon IMEI kayıt harcı tam 54.258 TL olarak uygulanıyor. Cihazın marka ve modelinden bağımsız olarak maktu şekilde tahsil edilen bu harç tutarı, günümüzde pek çok üst segment telefonun kendi çıplak satış fiyatını dahi geride bırakmış durumda.

PASAPORT VE SİM KART EŞLEŞMESİNDEKİ SIKI KURALLAR KORUNUYOR

Yüksek harç bedelinin yanı sıra, yurt dışı telefon kayıtlarındaki güvenlik tabanlı sert kurallar geçerliliğini korumaya devam ediyor. Getirilen cihazın Türkiye'deki mobil şebekelerden servis alabilmesi için, e-Devlet üzerinden yapılan IMEI kaydının, pasaport sahibiyle aynı kişi adına kayıtlı olan SIM kartla (GSM hattıyla) eşleşmesi şart koşuluyor. Ayrıca, yasal sınırlamalar kapsamında bir yolcu, 3 takvim yılında yalnızca 1 adet yabancı cihazı kendi pasaportuna kaydettirebiliyor.

YABANCI MİSYON KART SAHİPLERİNE SÜRELİ KAYIT

Yeni yönetmelikte diplomatik muafiyete sahip kişiler de unutulmadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından vergi muafiyeti tanınan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahipleri, kartlarının geçerlilik süresi boyunca e-Devlet üzerinden cihaz kaydı yapabilecekler. Kimlik kartının süresi dolduğunda ise kullanıcılara 120 günlük bir ek kullanım süresi tanınacak ve ardından cihaz "siyah liste"ye alınacak. Siyah listeye alınan bir cihaz herhangi bir SIM kartla yeniden kullanılmak istendiğinde ise GSM operatörleri bu durumu kullanıcının bilgileriyle birlikte derhal BTK'ya bildirmekle yükümlü olacak.