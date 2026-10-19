En Son Haber'in aktardığına göre, cep telefonunu sessizde kullanmak odaklanmayı kolaylaştırabilir.
Sessiz kullanımın, iş ile özel hayat arasındaki sınırları korumaya da yardımcı olabileceği belirtiliyor.
En Son Haber'in aktardığına göre, cep telefonunu sessizde kullanmak odaklanmayı kolaylaştırabilir.
Sessiz kullanımın, iş ile özel hayat arasındaki sınırları korumaya da yardımcı olabileceği belirtiliyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.