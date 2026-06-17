6G teknolojisinin kullanacağı yüksek frekanslı sinyaller, mevcut mobil ağlara göre çok daha yüksek veri hızları sunabilecek. Ancak bu sinyallerin önemli bir dezavantajı bulunuyor. Beton duvarlar, kalabalık ortamlar ve çeşitli fiziksel engeller sinyali büyük ölçüde zayıflatabiliyor. Bu nedenle günümüzde kör noktaları ortadan kaldırmak için ek baz istasyonları, tekrarlayıcılar ve enerji tüketen elektronik sistemler kullanılıyor.

DUVARA ASILAN PANEL SİNYALİ YÖNLENDİRİYOR

Araştırmacıların geliştirdiği metakristal paneller ise tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. Elektronik devreler veya harici güç kaynağı kullanmayan paneller, iç yapılarındaki özel geometriler sayesinde radyo dalgalarının yönünü değiştiriyor. Böylece sinyal, normalde ulaşamayacağı noktalara yönlendirilebiliyor. Panellerin duvarlara, tavanlara veya mobilyalara yerleştirilmesi planlanıyor.

Araştırmayı yürüten ekip, bu sistemi bir odadaki ışığı aynalarla yönlendirmeye benzetiyor. Yeni vericiler kurmak yerine mevcut sinyalin daha verimli kullanılması hedefleniyor. Üstelik sistem aynı anda birden fazla sinyali ve farklı frekans bantlarını yönetebilecek şekilde tasarlanabiliyor.

MALİYETİ GELENEKSEL ÇÖZÜMLERDEN DAHA DÜŞÜK

Günümüzde kullanılan akıllı yüzey teknolojileri genellikle karmaşık kontrol devreleri ve çok sayıda elektronik bileşen gerektiriyor. Bu durum hem maliyetleri artırıyor hem de bakım ihtiyacını beraberinde getiriyor. Yeni metakristal paneller ise düşük maliyetli plastik malzemelerle 3D yazıcılarda üretilebiliyor. Araştırmacılar, bir panelin üretim malzemesi maliyetinin yalnızca birkaç on avro seviyesinde olabileceğini belirtiyor.

Ekip, özellikle fabrikalar, depolar, uzun koridorlar ve iç mekan 5G-6G ağları gibi fiziksel yapısı sık değişmeyen alanlarda bu teknolojinin önemli avantaj sağlayabileceğini düşünüyor. Araştırmacılar şu anda teknolojiyi ticarileştirebilecek sanayi ortakları arıyor.