Akıllı telefon pazarında son yılların en popüler fonksiyonlarından biri olan AOD özelliği, cihaz bekleme modundayken bile ekranın düşük parlaklıkta saat, tarih ve bildirimleri göstermesini sağlıyor.

GÜNLÜK PİL TÜKETİMİNE DOĞRUDAN ETKİ

MakeUseOf tarafından paylaşılan verilere göre, AOD özelliği aktifken telefonun pil ömrü standart kullanıma oranla günde yaklaşık %10-15 daha hızlı tükeniyor. AMOLED ve OLED ekran teknolojisine sahip cihazlarda, siyah pikseller kapalı kalsa dahi aydınlatılan piksellerin sürekli enerji harcaması, gün sonunda pil seviyesinin kritik noktalara gerilemesine neden oluyor. Samsung, Apple, OnePlus ve Google gibi üreticiler, LTPO teknolojisi ile ekran yenileme hızını 1Hz’e düşürerek bu tüketimi optimize etmeye çalışsa da "pil vergisi" kullanıcılar için yüksek kalmaya devam ediyor.

HEM ENERJİ KAYBI HEM DİKKAT DAĞINIKLIĞI

Uzmanlar, sürekli aydınlık kalan bir ekranın sadece donanımı yormadığını, aynı zamanda kullanıcıda sürekli telefonu kontrol etme isteği uyandırarak zihinsel odaklanmayı da olumsuz etkilediğini vurguluyor. Bildirimleri görmek için "Ekrana çift dokunma" veya "Uyandırmak için kaldır" (Lift to Wake) gibi alternatif yöntemlerin, AOD kullanımına göre çok daha verimli ve enerji tasarruflu olduğu belirtildi.

CİHAZ ÖMRÜNÜ KORUMAK İÇİN TAVSİYE

Samsung, Huawei ve iPhone’un son modellerinde yer alan bu özelliğin kapatılması, pil sağlığının uzun vadede korunmasına da yardımcı oluyor. Sürekli aktif olan piksellerin yıpranma payını azaltan bu basit işlem, gün sonunda %30’a varan bir enerji tasarrufu potansiyeli sunuyor. Teknoloji danışmanları, özellikle yoğun iş günlerinde veya şarj imkanının kısıtlı olduğu durumlarda bu özelliğin devre dışı bırakılmasını öneriyor.