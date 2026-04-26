Birçok kullanıcı, telefonlarında konum servislerini sürekli açık tutuyor. Harita ve navigasyon uygulamaları için gerekli olan bu özellik, tüm uygulamalara açık bırakıldığında risk oluşturabiliyor.

Uzmanlar, bazı uygulamaların arka planda konum verisi toplayabildiğini ve bu bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılabileceğini belirtiyor.

SADECE KONUM DEĞİL, GİZLİLİK DE TEHLİKEDE

Konum bilgisinin sürekli paylaşılması, kişinin nerede yaşadığı, hangi saatlerde nerede bulunduğu gibi detayların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu durum hem dijital güvenlik hem de fiziksel güvenlik açısından risk oluşturabiliyor.

Ayrıca gereksiz yere açık bırakılan bu ayar, cihazın pil tüketimini de artırıyor.

FARK ETMEDEN AÇIK KALIYOR

Çoğu kullanıcı uygulama yüklerken verdiği izinleri daha sonra kontrol etmiyor. Bu da konum servislerinin uzun süre fark edilmeden açık kalmasına yol açıyor.

Uzmanlara göre bu durum, kullanıcıların farkında olmadan veri paylaşmasına neden olabiliyor.

UZMANLARDAN ÖNERİ

Uzmanlar, konum servislerinin yalnızca ihtiyaç duyulduğunda açılmasını ve uygulama izinlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor.

'Uygulama kullanılırken izin ver' seçeneği, hem güvenliği artırıyor hem de gereksiz veri paylaşımını önlüyor.

Küçük bir ayar gibi görünen bu detay, dijital güvenliğiniz için büyük fark yaratabiliyor.