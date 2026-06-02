Gün içinde elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar; banka hesaplarımızdan online alışveriş şifrelerimize, iş yazışmalarımızdan en kişisel fotoğraflarımıza kadar tüm hayatımızı barındırıyor. Ancak milyonlarca kullanıcı, cihazlarının arkasında dönen sinsi bir tehlikeden tamamen habersiz: Güvenlik güncellemesi desteğinin sona ermesi.

Tüketici hakları kuruluşu Which? tarafından paylaşılan çarpıcı veriler, birçok kullanıcının farkında olmadan siber saldırganlara karşı tamamen savunmasız kalmış cihazları kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. Üreticilerin eski modellere olan desteği sessiz sedasız kesmesi, telefonları siber korsanlar için açık bir hedef haline getiriyor.

GÜNCELLEME DESTEĞİ BİTİNCE KORUNMAK ÇOK ZOR

Apple, Samsung, Nokia ve diğer tüm dev üreticiler, piyasaya sürdükleri telefonlar için belirli bir süre sonra yazılım ve güvenlik desteğini sonlandırıyor. Desteğin kesilmesi, telefonunuzun anında bozulacağı anlamına gelmiyor; ancak o günden sonra keşfedilen yeni siber yazılım açıklarına karşı cihazınıza hiçbir yama yapılmayacağı anlamına geliyor.

Which? uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, güncelleme desteği biten bir cihazda güvenlik seviyesi her geçen ay daha da zayıflıyor. Yazılım açıklarının zamanla büyümesi, özellikle mobil bankacılık ve online alışveriş gibi hassas işlemleri bu cihazlar üzerinden yapanlar için devasa bir risk doğuruyor. İlginç bir veri olarak; geçtiğimiz yıl telefonunu yenileyen kullanıcıların yaklaşık yüzde 20’si, sırf eski cihazlarının güvenlik güncellemesi almayı bırakması nedeniyle bu değişimi yaptı.

Popüler modeller üzerinden örnek vermek gerekirse; iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri için kritik güvenlik desteğinin Ekim 2026’da sona ermesi bekleniyor. Buna karşın, yeni nesil iPhone 17 serisinin ise 2032 yılına kadar kesintisiz şekilde güncelleme almaya devam edeceği öngörülüyor.

TELEFONUNUZUN GÜVENLİĞİNİ KONTROL EDİN

Üreticiler telefonunuzun artık "emekliye ayrıldığını" ve son güncellemesini aldığını size açık bir bildirimle söylemez. Bu durumu ayarlar menüsünün derinliklerinden kendiniz kontrol etmelisiniz.

IPHONE KULLANICILARI İÇİN

Cihazınızın Ayarlar menüsüne girin.

Genel sekmesini açın.

Yazılım Güncelleme bölümüne dokunun.

Not: Apple, ana işletim sistemi desteğini kesse bile bazen eski iOS sürümlerine kritik güvenlik yamaları gönderebiliyor. Bu yüzden cihazınızın son 6 ay içinde herhangi bir güvenlik yaması alıp almadığını bu ekrandan mutlaka doğrulayın.

ANDROİD KULLANICILARI İÇİN

(Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Google, Motorola, Sony, Realme ve Nokia modellerinde süreç benzerdir)

Ayarlar menüsünü açın.

En üst kısımda yer alan arama çubuğuna dokunun.

Arama yerine “Güvenlik güncellemesi” yazıp aratın.

Bu ekranda, telefonunuza en son ne zaman bir güvenlik yaması yüklendiğini net bir tarih olarak görebilirsiniz.

SİBER SALDIRILARIN KURBANI OLMAMAK İÇİN BİLMELİSİNİZ

Eğer telefonunuzun güncelleme desteği bittiyse ve cihazınızı hemen değiştirecek durumunuz yoksa, siber riskleri minimuma indirmek için şu ek güvenlik önlemlerini mutlaka hayata geçirmelisiniz:

Resmi Mağazalar Dışına Çıkmayın: Google Play Store veya App Store haricindeki güvenilir olmayan üçüncü taraf internet sitelerinden asla uygulama (.apk dosyaları vb.) indirmeyin.

Kamuya Açık Wi-Fi Ağlarından Kaçının: Kafe, restoran veya havalimanlarındaki şifresiz ortak internet ağlarına bağlıyken kesinlikle mobil bankacılık uygulamalarınıza giriş yapmayın ve kredi kartı işlemleri gerçekleştirmeyin.

Çift Faktörlü Doğrulamayı (2FA) Aktif Edin: Başta bankacılık ve e-posta hesaplarınız olmak üzere tüm önemli platformlarda SMS veya doğrulayıcı uygulamalarla iki aşamalı giriş korumasını zorunlu hale getirin.

Şüpheli Linklere Tıklamayan: SMS, WhatsApp veya e-posta yoluyla gelen, kaynağını bilmediğiniz, "Kargonuz teslim edilemedi" veya "Hediye kazandınız" benzeri linklere kesinlikle tıklamayın; çünkü güncel olmayan telefonlar bu linklerdeki zararlı yazılımlara karşı çok daha hassastır.