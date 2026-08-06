Akıllı telefonunu gece yatmadan önce şarja takıp sabaha kadar prizde bırakan milyonlarca kişi için uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Uzun yıllardır "telefonu gece boyunca şarj etmek bataryayı bozar" düşüncesi tartışılırken, uzmanlar modern telefonlarda asıl riskin aşırı şarj değil, ısı olduğunu vurguluyor.

Modern telefonlar aşırı şarjı önlüyor

Günümüzde üretilen akıllı telefonlarda bulunan güç yönetim sistemleri, batarya yüzde 100 seviyesine ulaştığında şarjı otomatik olarak durduruyor. Bu nedenle eski telefonlarda görülen "aşırı şarj" sorunu büyük ölçüde ortadan kalkmış olsa da cihazın uzun süre yüksek doluluk oranında ve sıcak ortamda kalması, lityum iyon bataryaların kimyasal yaşlanmasını hızlandırabiliyor.

En büyük düşman sıcaklık

Uzmanlara göre bataryaların ömrünü en fazla kısaltan etkenlerden biri yüksek sıcaklık. Telefonun şarj olurken yastık, battaniye veya koltuk gibi hava almayan yüzeylerde bırakılması ısının dışarı atılmasını engelleyebiliyor. Bu durum hem bataryanın daha hızlı yıpranmasına hem de nadir de olsa güvenlik risklerinin artmasına yol açabiliyor.

Bu hatalar bataryayı daha hızlı yıpratıyor

Teknoloji uzmanları, batarya ömrünü uzatmak için şu alışkanlıklardan kaçınılmasını öneriyor:

Telefonu sürekli yüzde 100 dolu halde bırakmak.

Şarj olurken oyun oynamak veya ağır uygulamalar çalıştırmak.

Kalitesiz ya da sertifikasız şarj adaptörü ve kablo kullanmak.

Telefonu yastık, battaniye veya kapalı alanlarda şarj etmek.

Bataryayı sürekli yüzde 0 seviyesine kadar tüketmek.

Bataryayı korumak için ne yapılmalı?

Uzmanlar, mümkün olduğunda bataryayı yaklaşık yüzde 20-80 aralığında kullanmanın uzun vadede daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Ayrıca iPhone ve birçok Android telefonda bulunan "Optimize Edilmiş Batarya Şarjı" benzeri özelliklerin aktif edilmesi, cihazın kullanım alışkanlıklarını öğrenerek bataryanın uzun süre yüzde 100 seviyesinde kalmasını önlüyor.

Her ne kadar modern akıllı telefonlar gece boyunca şarj edilmeye karşı çeşitli koruma sistemleriyle donatılmış olsa da uzmanlar, orijinal veya sertifikalı şarj ekipmanlarının kullanılmasını ve telefonun şarj sırasında serin, hava alan bir zeminde tutulmasını öneriyor. Böylece hem bataryanın ömrü uzuyor hem de olası güvenlik riskleri azaltılmış oluyor.