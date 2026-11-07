Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının her gece farkında olmadan yaptığı o rutin alışkanlık, cihazların ömrünü gizlice tüketiyor. Yatmadan önce telefonu şarja takıp sabaha kadar prizde bırakmanın faturası sanılandan çok daha ağır. Teknoloji uzmanları, lityum iyon pillerin kimyasal yapısını bozan bu alışkanlığın hem bataryayı hızla çürüttüğünü hem de cep yakan masraflara yol açtığını ortaya koydu. İşte bataryayı kurtaracak hayati kurallar ve o kritik yüzde 80 detayı...

TELEFONU GECE BOYUNCA ŞARJA BIRAKMAYIN

Çoğu kullanıcı telefon yüzde 100 seviyesine ulaştığında akımın tamamen kesildiğini düşünse de uzmanlar tehlikenin tam da bu noktada başladığını vurguluyor. Cihaz sabaha kadar prizde kaldığında batarya "yavaş şarj" döngüsüne giriyor ve gece boyunca mikroskobik akım darbelerine maruz kalıyor. Uzmanlar bu kimyasal aşınmayı şu çarpıcı örnekle özetliyor: "Bunu ağzına kadar dolu bir bardağa sabaha kadar damla damla su doldurmaya benzetebilirsiniz. Hücreler sürekli yüksek stres altında çalışıyor ve kapasitesini normalden iki kat daha hızlı kaybediyor."

FATURAYI KABARTIYOR, BATARYA DEĞİŞİMİ SERVETE MAL OLUYOR

Uzun süre prizde asılı kalan adaptörler yalnızca bataryanın kimyasını tüketmekle kalmıyor; gereksiz enerji çekerek elektrik tüketimini de artırıyor. Asıl büyük darbe ise batarya ömrü tükendiğinde yaşanıyor. Yeni nesil akıllı telefonlarda pil değişiminin zorluğu ve yüksek servis maliyetleri, basit bir gece alışkanlığı yüzünden binlerce liralık ek masrafa dönüşüyor.