Akıllı telefon kullanıcıları arasında yaygın olan "sabah hızlıca şarj edip çıkma" alışkanlığının, batarya sağlığı açısından gece şarjına kıyasla daha riskli olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, gündüz saatlerinde acil durumlar için tercih edilen hızlı şarj yönteminin ürettiği yüksek ısının, pil ömrünü doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ PİL ÖMRÜNÜ TÜKETİYOR

Laboratuvar ortamında elde edilen verilere göre, lityum-iyon pillerin yapısı gereği yüksek güçlü şarj işlemleri cihaz içerisindeki iyon hareketlerini maksimum seviyeye çıkarıyor. Bu hızlı hareket, akıllı telefonların iç sıcaklığının ani şekilde yükselmesine neden oluyor. Bataryaların kapasitesini kademeli olarak düşüren ve ömrünü kısaltan asıl faktörün ise şarj süresi değil, tam olarak bu yüksek sıcaklık olduğu vurgulandı.

TELEFONU GECE ŞARJ ETMEK SANILANIN AKSİNE DAHA GÜVENLİ

Gündüz uygulanan hızlı şarj yüksek ısı riski taşırken, gece boyunca yapılan şarj işlemleri modern cihazlardaki yapay zekâ ve akıllı pil yönetim sistemleri (iOS ve Android) sayesinde kontrol altında tutuluyor. Bu sistemler, kullanıcının uyku düzenini analiz ederek şarj oranını %100 seviyesine sadece uyanma saatine yakın bir zamanda ulaştırıyor ve geri kalan sürede akımı durdurarak cihazı ısıdan koruyor.

%20 VE %80 SINIRINA DİKKAT

Teknik uzmanlar, gündüz saatlerinde tamamen "hızlı şarj" odaklı bir rutin benimseyen kullanıcıların batarya yıpranmasını hızlandırdığına dikkat çekti. Pili korumanın en ideal yolunun karma bir model uygulamak (bazen gece standart akımda bırakmak, bazen gündüz kısa süreli şarj etmek) ve şarj seviyesini sürekli olarak %20 ile %80 arasında tutmak olduğu belirtildi.