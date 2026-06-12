İddiaya göre olay, Day'in uyuduğu sırada boynundaki metal kolyenin, şarj cihazının açıkta kalan metal bölümü ile uzatma kablosu arasında sıkışmasıyla meydana geldi. Bu temasın ardından elektrik akımı kolye üzerinden Day'in vücuduna geçti.

ELEKTRİK ÇAPRMASIYLA UYANDI

Şiddetli bir elektrik çarpmasıyla uyandığını belirten Day, yaşadığı anları "Hayatımın en kötü alarmıydı" sözleriyle anlattı. Çarpmanın etkisiyle yatağından fırlayarak yere düştüğünü söyleyen genç adam, vücudunda uyuşma ve boynunda yoğun bir baskı hissettiğini ifade etti.

CİDDİ DOKU HASARI MEYDANA GELDİ

Yardım çığlıkları üzerine ailesi olayın farkına varırken, Day kolyeyi büyük güçlükle boynundan çıkarabildi. O sırada yatak çarşaflarından duman yükseldiğini gören Day, boynundaki derinin bir kısmının da yandığını söyledi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Day, daha sonra Alabama Üniversitesi Travma ve Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Doktorlar, boyun, göğüs ve el bölgelerinde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğunu, ayrıca elektrik akımının çıkış yaptığı omuz kısmında ciddi doku hasarı meydana geldiğini açıkladı.

‘HAYATTA KALMASI BÜYÜK ŞANS’

Tedavi sürecini takip eden doktor Benjamin Fail, yaklaşık 110 voltluk elektrik akımının ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, Day'in hayatta kalmasının büyük bir şans olduğunu belirtti.

Uzmanlar ise özellikle yatakta telefon şarj edilirken kullanılan kalitesiz uzatma kablolarına karşı uyarıda bulunuyor. Yetkililer, bu tür ekipmanların elektrik çarpması ve yangın riskini artırdığına dikkat çekerek kullanıcıların güvenlik kurallarına uyması gerektiğini vurguluyor.

‘BAŞIMA GELME İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜKTÜ’

Yaşadığı olayın ardından başkalarının benzer bir tehlikeyle karşılaşmaması için uyarıda bulunan Wiley Day, "Bunun başıma gelme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyordum. Ancak yaşadım. İnsanların daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.