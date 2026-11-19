Bildirim seslerinden bunalan milyonlarca kullanıcı telefonunu neredeyse hiç sesli moda almıyor. Ancak teknoloji ve psikoloji uzmanları, cihazı sürekli sessizde tutmanın hem güvenlik hem de zihin sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek kritik bir uyarıda bulundu.

SANİYELERİN ÖNEMLİ OLDUĞU ANLARI KAÇIRIYORSUNUZ

Akıllı telefonlar artık sadece mesajlaşma aracı değil; deprem erken uyarıları, afet bildirimleri, banka güvenlik onayları ve acil durum çağrıları için birincil iletişim kanalı. Telefon tamamen sessizdeyken bu hayati uyarıların fark edilmemesi, kritik anlarda geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.

BEYİNDE GİZLİ STRES VE "HAYALET TİTREŞİM" YARATIYOR

Uzmanlara göre sessiz mod sakinlik getirmiyor, aksine beyinde sürekli bir "tetikte olma" hali yaratıyor. Ses duymayan kullanıcı, önemli bir şeyi kaçırma korkusuyla ekranını dakikada birkaç kez kontrol ediyor. Bu alışkanlık bir süre sonra telefon çalmadığı halde titriyormuş gibi hissedilen "hayalet titreşim sendromuna" ve zihinsel tükenmişliğe neden oluyor.

BATARYAYI DAHA HIZLI TÜKETİYOR

Telefonu sessize alıp titreşimi açık bırakanlar ise cihazlarına zarar veriyor. Sürekli devreye giren titreşim motoru, basit bir bildirim sesine kıyasla bataryayı çok daha hızlı tüketiyor ve donanımı yıpratıyor.

EN GÜVENLİ ÇÖZÜM NE?

Uzmanlar telefonu tamamen sessize almak yerine sesini açıp sadece sosyal medya ve gereksiz uygulamaların bildirimlerini kapatmayı, aile bireyleri ile acil durum uyarılarını ise "öncelikli" olarak ayarlamayı öneriyor.