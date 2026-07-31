İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları yasa dışı platformlara teşvik eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen araştırmalar sonucunda, şebeke üyelerinin çalışma yöntemi de deşifre edildi. Şüphelilerin özellikle 0850'li hatlar ve özel olarak kurulan toplu mesaj panellerini kullanarak, vatandaşların cep telefonlarına yasa dışı bahis sitelerine yönlendirici ve teşvik edici SMS'ler gönderdiği tespit edildi.
EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI
Delillerin toplanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturmanın merkez üssü olan İstanbul başta olmak üzere; Ankara, İzmir ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu toplam sekiz ilde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.
Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, yasa dışı bahis ağının reklam ve tanıtım ayağını yürüten 26 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.