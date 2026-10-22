Telefon veya bilgisayar ekranında beliren sıradan bir toplantı daveti ya da abonelik hatırlatması, kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendirebiliyor.

TAKVİM BİLDİRİMİYLE TUZAĞA ÇEKİYORLAR

Dolandırıcılar, Google Takvim ve benzeri uygulamalar üzerinden sahte etkinlik davetleri gönderebiliyor. Bu bildirimlerde ödeme yapılması gerektiği, bir aboneliğin yenileneceği veya hesapta güvenlik sorunu bulunduğu öne sürülüyor.

Bildirimlerdeki bağlantılara tıklayan kişiler, gerçek kurumların internet sitelerine benzeyen sahte sayfalara yönlendirilebiliyor. Bu sayfalarda banka kartı bilgileri, hesap şifreleri veya kişisel veriler istenebiliyor.

UZMANLARDAN OTOMATİK DAVET UYARISI

Siber güvenlik şirketi Check Point'in ekim ayında yayımladığı araştırmaya göre, sahte takvim davetleriyle gerçekleştirilen saldırılarda 40 binden fazla kuruluş hedef alındı. Araştırmacılar, bu yöntemle gönderilen 302 binden fazla şüpheli e-posta tespit etti.

Uzmanlar, tanınmayan kişilerden gelen takvim davetlerindeki bağlantıların açılmaması ve bildirimlerde verilen telefon numaralarının aranmaması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca takvim uygulamalarında davetlerin otomatik eklenmesini sınırlandırmak, şüpheli etkinlikleri spam olarak bildirmek ve ödeme uyarılarını ilgili kurumun resmi uygulamasından kontrol etmek öneriliyor.

Sahte bir takvim bildiriminin görünmesi tek başına banka hesabının ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Asıl tehlike, kullanıcıların bu bildirimler aracılığıyla yönlendirildikleri sayfalarda şifrelerini veya ödeme bilgilerini paylaşmasıyla ortaya çıkıyor.