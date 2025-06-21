

Almanya'da son zamanlarda, özellikle paket bekleyen kişilere yönelik "Adres hatası nedeniyle teslim edilemiyor" gibi mesajlar gönderilmeye başlandı.

Bu mesajlar genellikle, bit.ly gibi kısa bağlantılar içeriyor ve gönderen kısmı da "Lieferung" gibi belirsiz isimlerle görünüyor. Telefon numarası gizli tutuluyor ve mesajlarda "Acilen tıklayın" gibi baskı yaratıcı ifadeler yer alıyor.

Artı49'da yer alana habere göre, bu tür dolandırıcılıklar, genellikle iki amaca hizmet ediyor: Kullanıcıların banka bilgilerini ya da adres bilgilerini elde etmek ve kullanıcıları zararlı uygulamalara yönlendirmek.

Tüketici merkezleri ve BSI (Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi) tarafından yapılan açıklamalara göre, dolandırıcılar bu tür SMS’lerle cihazlara casus yazılım yüklemeyi veya tekrarlı abonelik tuzakları kurmayı hedefliyor.

PAKET BEKLERKEN DİKKATLİ OLUN

Tüketici merkezleri, özellikle paket bekleyen dönemlerde bu tür sahte SMS’lerin arttığını bildiriyor. Mesajlar, profesyonelce hazırlanmış olup, neredeyse gerçek bir DHL içeriğiyle aynı şekilde görünüyor. Bu nedenle, SMS’e dikkat etmeden tepki vermek, kişisel verilerinizin tehlikeye girmesine yol açabilir.

NE YAPMALISINIZ?

Bu tür dolandırıcılık mesajlarını aldığınızda kesinlikle tıklamayın, yanıt vermeyin ve mesajı silin. Gerçekten bir paket bekliyorsanız, DHL’in resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri aracılığıyla gönderinizi takip edebilirsiniz. Ayrıca, sahte mesajı devletin spam bildirim sistemlerine göndermek, dolandırıcıların engellenmesine yardımcı olabilir.

Türkiye'de henüz böyle bir olayın yaşanmadığı bildirilirken yine de vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.