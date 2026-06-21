Akıllı telefon kullanıcılarını hedef alan siber saldırganlar, zararlı yazılımları resmi uygulama mağazalarına sızdırmak için her geçen gün daha karmaşık yöntemler kullanıyor. Son yayımlanan güncel bir siber güvenlik raporu, kullanıcıların hayatını kolaylaştırma vaadiyle sunulan bazı uygulamaların aslında birer "Truva Atı" (Trojan) olduğunu ortaya çıkardı.

Rapora göre bu uygulamalar telefona yüklendikten sonra, kullanıcının fark etmeyeceği şekilde arka planda çalışmaya başlıyor. Talep ettikleri aşırı izinler sayesinde gelen SMS'leri okuyabiliyor, bankacılık uygulamalarındaki şifreleri kopyalayabiliyor ve cihazın konumunu anlık olarak saldırganların sunucularına iletebiliyor.

5 UYGULAMA KARA LİSTEYE ALINDI

Uzmanlar, özellikle fotoğraf düzenleme, dosya tarama ve sistem hızlandırma gibi kategorilerde yer alan aşağıdaki 5 uygulamanın tespit edildiği an telefonlardan kaldırılması konusunda acil uyarıda bulunuyor:

Ultra Camera & Photo Editor: Gelişmiş fotoğraf filtreleri sunduğunu iddia eden bu uygulama, arka planda gizlice çalışarak rehberinizi ve kişisel mesajlarınızı kopyalıyor.

Max Battery Saver: Cihazın şarj ömrünü uzattığını vadeden bu araç, tam aksine telefonu arka planda kripto para madenciliği için kullanarak işlemciyi yoruyor ve bataryayı bitiriyor.

Easy PDF Scanner: Masum bir belge tarayıcısı gibi görünen bu uygulama, klavye hareketlerini kaydeden (keylogger) bir altyapı barındırarak bankacılık şifrelerini ele geçirmeyi hedefliyor.

Smart Flashlight Pro: Sadece bir el feneri uygulaması olmasına rağmen mikrofon, kamera ve galeri erişimi isteyerek özel verilerinizi üçüncü şahıslara satıyor.

Wi-Fi Speed Booster: İnternet hızını ikiye katladığını öne süren bu yazılım, cihazın ekranına görünmez sahte reklamlar yerleştirerek dolandırıcılar için haksız kazanç sağlıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK GÜVENLİK UYARISI

Eğer bu uygulamalardan herhangi biri telefonunuzda yüklüyse, uygulamayı sadece ana ekrandan kaldırmakla kalmayıp cihazın ayarlar menüsünden tamamen silmeniz gerekiyor. Uzmanlar, silme işleminin ardından mobil bankacılık şifrelerinin değiştirilmesini ve cihazın güvenilir bir antivirüs programıyla baştan sona taranmasını tavsiye ediyor.