Bir uygulamanın mağazada yüksek puan alması veya milyonlarca kez indirilmiş olması, onun güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Yapılan son araştırmalar, masum görünen pek çok uygulamanın arka planda konum verilerinizi, mesajlarınızı ve özel dosyalarınızı üçüncü taraflarla paylaştığını ortaya koydu.

DERHAL SİLMENİZ GEREKEN 3 UYGULAMA TİPİ

Eğer telefonunuzda aşağıdaki özelliklere sahip uygulamalar varsa, dijital güvenliğiniz büyük risk altında demektir:

Sinsi İzleyiciler (Veri Avcıları): Siz uygulamayı kullanmasanız bile arka planda GPS verilerinizi ve kullanım alışkanlıklarınızı kaydedip reklam şirketlerine satanlar.

Performans Düşmanları: Cihazınızı reklam yağmuruna tutan, bataryayı dakikalar içinde tüketen ve işlemciyi yoran "gereksiz" araç uygulamaları.

Yetki Suistimalcileri: Basit bir fener veya hesap makinesi uygulaması olduğu halde galerinize, rehberinize ve mesajlarınıza erişim izni isteyen yazılımlar.

Önemli Not: Uygulama izinlerini kontrol ederken "Bu uygulama işlevini yerine getirmek için gerçekten bu veriye ihtiyaç duyuyor mu?" sorusunu sormak sizi pek çok siber saldırıdan korur.

Kişisel verilerinizin karanlık ağlarda (dark web) dolaşmasını istemiyorsanız, telefonunuzu düzenli olarak tarayın. Şüpheli bulduğunuz, uzun süredir kullanmadığınız ve aşırı izin isteyen her uygulamayı silmek hem cihazınızı hızlandırır hem de gizliliğinizi korur.